L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 20 al 27 marzo

ARIETE: Il 20 marzo il Sole entra nella vostra costellazione dando così inizio all’equinozio di una Primavera quest’anno assai particolare considerate le regole e le restrizioni a cui sottostare. Sicuramente arriveranno tempi migliori ma per ora cercate di mantenere la calma e non agire impulsivamente. Una larvata preoccupazione potrebbe concernere l’attività, l’andazzo familiare o materiale così come vi toccherà rinunciare a qualcosina o posticipare un appuntamento.

TORO: Angustiati da un contesto generale quasi surreale dovrete organizzarvi diversamente, variare le abitudini, rispettare rigorosamente delle normative e non andare nel pallone. Chiunque attui in un settore medico sarà preso da una miriade di incombenze trovando arduo rinvenire un minimo di tranquillità ma da tenaci torelli, malgrado la stanchezza predomini, ve la caverete egregiamente. Ai vostri cari anziani raccomandate di stare a casa e non commettere imprudenze.

GEMELLI: I giorni sembreranno pesanti pari a mattoni ma fate in modo di renderli più leggeri coltivando piccoli interessi, ravvivando l’intimità, assaporando quelle minute gioie forse smarritesi nella frenesia dell’eccessivo consumismo e fate dell’ottimismo un baluardo con la certezza di poter ritornare, prima o poi, alla cosiddetta normalità. Un comunicato vi sbalordirà mentre, quasi simultaneamente, una dimostrazione di amicizia o solidarietà vi commuoverà.

CANCRO: Le stelle invitano alla prudenza in quanto una benché minima distrazione o violazione potrebbe costare caruccia. Voi, che con Saturno opposto, andavate a spasso ogni giorno, potete, dal 23 marzo, tirare respiri di sollievo visto che lo scomodo inquilino fa fagottino… Ciò non significa toccare il cielo con un dito ma perlomeno iniziare a togliervi un immane peso. Permane però Giove a far da briccone procurando tanti timori e un po’ di magone…

LEONE: Non date nulla per scontato in questo momento così delicato ma, da buoni sovrani dello Zodiaco, prendete in mano le redini della vostra esistenza e, nel limite del possibile, fate leva sulle celate risorse per non andare totalmente in tilt. Niente passeggiate né frequentazione di zone affollate ma soltanto casina, divano, televisione o, se costretti a lavorare, tantissima precauzione. Una sosta forzata rendesi indispensabile al fine di tutelare la salute. Domenica strampalata.

VERGINE: Pazientate e non arrabbiatevi se non potete fare come volete: vedrete che i vostri sforzi e sacrifici verranno riconosciuti… poi in questo obbligatorio tempo libero date libero sfogo alla fantasia ideando, magari insieme a familiari, delle simpatiche orette. Un’amica o conoscente vi darà delle dritte sul come trarre beneficio da una fase così avversa… Comunicati e messaggi ricchi di significato, stomaco incomodato e weekend da consacrare agli affetti più cari.

BILANCIA: Siete giustamente impensieriti al punto di non riuscire a farvene una ragione su ciò che sta accadendo. Se amici, congiunti o parenti abitano altrove accontentatevi di sentirli telefonicamente eludendo categoricamente qualunque azzardo di cui magari, in seguito, ne paghereste lo scotto. Documenti da firmare, comprovare e spese da effettuare per un aggeggio che, guastandosi, richiederà una riparazione o sostituzione. Calo di produttività per chi opera in un settore commerciale.

SCORPIONE: Tra notizie contrastanti, pensieri vaganti, note dolenti, sbuffi intermittenti, soggetti da consolare e altri da spronare la settimana scorrerà all’insegna di mille paure e dell’imprevedibilità. Da limitare spostamenti, se non caso di estrema necessità e nervetti da domare per non incrinare un rapporto interpersonale… In una circostanza fidatevi del sesto senso dando credito unicamente a chi di approvata fiducia al fine di scansare una bidonata. Ristrettezze materiali.

SAGITTARIO: Non risulta semplice coordinare o disdire tutte le cose che avevate in mente di attuare ma vedete di prenderla con filosofia tanto nulla attualmente si può cambiare… Degli anzianotti motiveranno apprensione, non potrete frequentare abitanti fuori zona, in ambito operativo il trambusto abbonderà e in famiglia, causa un eccesso di tensione, regnerà uno spizzico di parapiglia. Però nessuno vi impedisce di sognare e aspettare che un sogno si realizzi.

CAPRICORNO: Marte e Giove transitanti nel vostro segno Zodiacale vi daranno l’energia necessaria per superare ostacoli e difficoltà pur trattando, direttamente od indirettamente, con personaggi stolti, strafottenti od incompetenti. Certo che l’economia e l’attività del marasma in corso ne risentirà ma d’altronde far buon viso a cattivo gioco è l’unica maniera per guardare avanti fiduciosamente. Corrucci per un figliolo, nipote, compagno o genitore. Intestino delicato.

ACQUARIO: La settimana si prospetta spasmodica e non solo per le tegole che purtroppo, sia a voi che ad altri, son psicologicamente cadute addosso ma anche per dei cambiamenti di programma e delle indignazioni nei confronti di incoscienti ed ignorantoni… Per salvaguardare il benessere e non incappare in penalizzazioni attenetevi a rigorosi principi giustificando ogni vostro movimento… Un briciolo di ansia colpirà a tradimento o vi toccherà aiutare persone in difficoltà.

PESCI: La ruota non gira perennemente nello stesso verso dunque adeguatevi a quanto viene chiesto esigendo, dalla gente con cui regolarmente trattate, il medesimo rispetto e nell’impossibilità di abbracciare chi vi sta a cuore accontentatevi di un pensiero a distanza. Se il 18 o 19 marzo scade il vostro compleanno festeggiatelo tra le mura domestiche spiluccando dei dolcetti e stando insieme a pochi eletti. Un paio di buffi fatterelli costelleranno il fine settimana.

“Andrà bene e torneremo a splendere” mormorarono le stelle imprigionate nel buio della notte...