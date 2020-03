Vallecrosia: emergenza Coronavirus, accesso agli uffici demografici solo previo appuntamento telefonico e per urgenze

Anche il Comune di Vallecrosia ha adottato nuovi provvedimenti per regolamentare gli accessi al pubblico agli uffici demografici per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus. Da quest'oggi, si potrà accedere solo previo appuntamento telefonico, al numero 0184 25 37 88 ed esclusivamente per pratiche: presso lo stato civile, di registrazione di nascite e morte; presso l'anagrafe, per il rilascio di certificazioni indifferibili ed urgenti, su valutazione dell’Ufficio.