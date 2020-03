Sanremo: un lettore "Troppa gente in giro e nei supermercati, quelli che vanno al mare devono vergognarsi"

Un nostro lettore, il Dottor Marco Stella, ci ha scritto per evidenziare una situazione da lui vissuta in un supermercato della città di Sanremo:

“Leggo ora che in Liguria solo oggi sono morte 115 persone. Io, proprio oggi, sono andato per fare la spesa settimanale ma sono scappato. Ho trovato il parcheggio pieno e nessun contingentamento. Nel solo reparto frutta e verdura c’erano almeno 20 persone (molte senza protezioni e mascherine) molto vicine fra loro. Una brutta sensazione di chi non ha capito e mi sono spaventato avvertendo un pericolo reale di contagio. Ho quindi posato il cartello, sono salito in macchina e scappato. Tornerò in altri momenti perché so di altri supermercati che invece fanno entrare poche persone alla volta. Ci sono persone poco accorte quando vediamo tutti cosa sta succedendo in Italia. Anche chi ieri c’è chi ha pensato bene di prendersi la tintarella in costume e ombrellone e ritengo che queste persone dovrebbero vergognarsi se non altro per l’immagine che danno di se: intere categorie a rischio, medici morti, pazienti che non possono respirare e fanno una morte terribile senza nessun parente vicino e senza nemmeno più un funerale. Gente che ha dovuto chiudere l’attività… ma come si fa con questo clima ad andare al mare in costume a metà marzo (divieto o non divieto)”.