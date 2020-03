Sanremo: Coronavirus, Badino (F.I.) chiede che venga attivata linea di emergenza per informare i cittadini

Una linea diretta con i cittadini, da attivare al sopraggiungere di situazioni come quella che stiamo vivendo con l'emergenza Coronavirus. E' la richiesta avanzata dalla vice capogruppo di Forza Italia a Sanremo, Patrizia Badino che ha presentato un ordine del giorno da discutere in seno al prossimo consiglio comunale.



Si legge nel documento: "...preso atto che il susseguirsi di decreti che giornalmente vengono emanati durante il periodo di emergenza non sono sempre tutti di facile comprensione, soprattutto per quella fascia di popolazione che non ha dimestichezza con la tecnologia (internet, Facebook, social, ecc). Riteniamo che sia di massima importanza un supporto rivolto alla popolazione sia esso di natura pragmatica ma anche di supporto psicologico".



"Purtroppo emergenze di questo od altro tipo potrebbero ancora colpire la nostra comunità. Si impegna il sindaco e il consiglio comunale ad adoperarsi per la creazione di una linea di emergenza diretta con i cittadini, da attivare al sopraggiungere di situazioni di emergenza come quella vissuta per il Covid-19".