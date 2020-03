Sanremo: anche i bimbi dell’Istituto Almerini partecipano a #telodiconunfiore, dei ‘Deplasticati’ (Foto)

I bambini dell’Istituto Almerini di Sanremo, guidati, seppur a distanza, dalle loro maestre, hanno partecipato al bellissimo progetto dei Deplasticati #telodiconunfiore: un omaggio floreale in plastica riciclata per il personale sanitario che in questi giorni sta fronteggiando l'emergenza all'ospedale 'Borea' di Sanremo.

Un piccolo gesto, a nome di tutti i bimbi dell’istituto Almerini, per portare un sorriso ed un po’ di conforto a medici, infermieri ed OSS, che tanto si stanno impegnando nella lotta contro il Corona Virus.

“Grazie per quello che state facendo per noi e per le nostre famiglie”: questo il messaggio racchiuso in ognuno di quei piccoli e colorati fiori, simbolo di quella primavera che speriamo arrivi presto a cancellare questo brutto incubo e a riportare le nostre vite alla normalità.