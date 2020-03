Regione: emergenza Coronavirus, Piana “Le attività dell'assemblea non si fermano”

"I contatti della presidenza del Consiglio regionale con i capigruppo, volti ad individuare le forme più idonee per garantire le attività dell’Assemblea, proseguono ormai da giorni attraverso la 'chat' dedicata".



Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana interviene in merito all’organizzazione dei lavori dell’Assemblea legislativa. Aggiunge: "Come i consiglieri sanno, l’emergenza sanitaria impone l’adozione di strumenti tecnici adeguati per garantire la partecipazione “da remoto” alla prossima riunione dell’Ufficio di presidenza e della Conferenza dei capigruppo che, salvo problemi tecnici, si svolgerà lunedì".



"In quella sede saranno definite le modalità per garantire la totale ripresa dei lavori consiliari. In quanto presidente – rileva Piana - ho, infatti, la responsabilità di tutelare non solo l’esercizio delle funzioni dell’Assemblea, ma anche la salute dei colleghi consiglieri e di tutto il personale".



Il presidente sottolinea che le funzioni di sindacato ispettivo, proprie dei consiglieri, non hanno subìto nessuna interruzione: "Le attività dell’Assemblea non si fermano. Ho già dato a suo tempo disposizione affinché sia fornita risposta scritta a tutte le interrogazioni e interpellanze finora presentate. Vanno risolti, invece, problemi di natura squisitamente tecnica, legati anche alle dotazioni informatiche di alcuni componenti dell’Assemblea, per organizzare le sedute votanti".



Il presidente conclude: "Spiace che la ricerca di visibilità, forse legata al clima preelettorale, spinga alcuni colleghi a sollevare questioni che, come peraltro loro stessi sanno bene, sono già all’attenzione della presidenza. A questo proposito invito quei consiglieri che possono godere di maggior ascolto presso i partiti della coalizione di governo a farsi interpreti presso i competenti ministeri della necessità di chiarezza e tempestività sulle decisioni che saranno assunte proprio in merito ai prossimi appuntamenti elettorali".