Nizza: il Sindaco Estrosi CHIUDE la Promenade des Anglais e sta pensando addirittura ad un 'coprifuoco'

Chiusa anche la Promenade des Anglais. La decisione è stata presa dal Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, che ha deciso di andare oltre la chiusura delle spiagge predisposta ieri dal prefetto delle Alpi Marittime.

Il sindaco di Nizza ha annunciato la chiusura dell’importantissima passeggiata della Costa Azzurra ed il divieto riguarda pedoni e ciclisti. Il sindaco di Nizza ha anche annunciato che sarà messa in atto a breve la chiusura di altri luoghi pubblici che spesso vengono utilizzati per brevi gite o passeggiate.

Estrosi potrebbe anche chiudere tutti i mercati pubblici, per accentuare le misure di ‘lock down’ che sono troppo poco rispettate dai cittadini e non esclude addirittura la possibilità di introdurre un coprifuoco. Il Sindaco nizzardo ha anche chiesto un rafforzamento delle sanzioni per coloro che non rispettano le regole.