Massimo Rossano a '2 ciapetti con Federico via skype' risponde alle richieste dei commercianti

L'assessore del Comune di Sanremo Massimo Rossano risponde alle richieste giunte dalle Associazioni dei commercianti sulla sospensione dei tributi. "Stiamo facendo le verifiche con gli uffici - ha detto - Lunedì avremo un quadro più chiaro sulle misure che il Comune potrà attuare".

"Sono già alcuni giorni che stiamo lavorando su queste tematiche, stiamo infatti analizzando le possibili manovre da attuare per dare le risposte che stanno chiedendo gli operatori commerciali. Entro lunedì pomeriggio dovremo elaborare con gli uffici un piano di intervento per sopperire quello che è possibile". Così l'assessore all'Amministrazione Finanziaria del Comune di Sanremo Massimo Rossano, intervenendo a '2 ciapetti con Federico via skype', risponde alle richieste giunte dalle Associazioni dei commercianti sulla sospensione dei tributi. "Dal Decreto ci aspettavamo molti più interventi con una manovra più incisiva a tutti i livelli, dal commercio all'artigianato, dall'agricoltura ai servizi - ha detto Rossano - Speriamo che nelle prossime ore il Governo possa intervenire in maniera più incisiva sugli Enti Locali, consentendogli a cascata di essere più incisivi a loro volta verso gli operatori economici. Ci risentiremo quindi lunedì per parlare di quelle che sono le misure possibili da parte del Comune di Sanremo. Da parte nostra c'è la massima volontà di essere al fianco delle imprese, come abbiamo sempre fatto".

