Giovani imperiesi uniti contro il Coronavirus: scatta la raccolta fondi, agricoltori di Agia-Cia promuovono la donazione

In collaborazione con le associazioni giovanili dell'imperiese, AGIA - CIA promuove una raccolta fondi in favore di ASL 1 Imperiese per far fronte all'emergenza sanitaria in atto.



"In questo momento di profonda incertezza, unirsi è la cosa fondamentale - spiegano i giovani agricoltori di AGIA - CIA -. Per questo insieme alle altre associazioni diamo il nostro sostegno all'ASL 1 Imperiese, dei suoi collaboratori, tecnici, medici, infermieri e chiunque stia lavorando ininterrottamente, sacrificando qualsiasi cosa, per proteggere e curare noi ed i nostri cari.

Con ogni donazione aiuteremo l'Asl 1 ad acquistare apparecchiature cliniche necessarie alla lotta contro il virus cercando di migliorare la qualità di vita di numerosissimi malati. Ogni donazione può fare la differenza".

Per le erogazioni liberali in favore dell'Asl è possibile utilizzare il conto corrente bancario, intestato a:

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 - Regione Liguria

Banca CARIGE - Agenzia 1 di Arma di Taggia (Imperia) - Via Blengino 13

IBAN: IT18 W061 7549 0910 0000 1415 490

SWIFT: CRGEITGG306

CAUSALE: Uniti per Asl1 - sostegno emergenza Coronavirus4