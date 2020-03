Emergenza Coronavirus: Toti "Chiederemo ai sindaci di individuare e chiudere tutti i luoghi atti a creare assembramenti di qualsiasi genere”

“Dopo aver consultato la sanità, abbiamo deciso che nel caso in cui il Governo, che incontreremo alle 16.30 di oggi, non emani nuove e specifiche direttive, Regione Liguria diramerà comunque un’ordinanza, valida fino al 3 aprile, chiedendo ai sindaci del territorio di individuare e chiudere tutti i luoghi atti a creare assembramenti di qualsiasi genere”.



Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Un'ulteriore restrizione quindi per evitare che la gente esca di casa vanificando così le misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus. A questo punto saranno i Comuni a dover intervenire con ordinanze ad hoc per indicare i luoghi.



“Considerando la diversità e peculiarità delle singole aree della nostra regione – dice Toti - riteniamo che ogni Comune conosca, meglio di chiunque altro, le zone da vietare e quelle invece da lasciare accessibili per le esigenze consentite. Ed è chiaro che le aree interdette possono cambiare anche a seconda della giornata festiva e feriale. Sarà comunque ribadito il divieto assoluto per tutti di recarsi nelle seconde case”.

“Salvo diverse disposizioni governative – conclude Toti - sarà possibile ai negozi di alimentari restare aperti nei giorni festivi per consentire un meno caotico afflusso dei clienti ed evitare assembramenti nei giorni pre-festivi. Ovviamente la Liguria si atterrà alle misure ulteriori che il Governo vorrà eventualmente prendere”.