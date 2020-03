Emergenza Coronavirus: i ringraziamenti agli operatori sanitari ed alle forze dell'ordine da Forza Nuova

In questi momenti di difficoltà estrema per la nostra Provincia, anche il Commissario provinciale di Forza Nuova Imperia, Roberto Pardini, ringrazia il personale sanitario per gli enormi sforzi sostenuti e tuttora in atto al fine di curare e alleviare le sofferenze di tanti malati, onorando nel modo più nobile possibile il giuramento d’Ippocrate.

“Esprimiamo allo stesso tempo un ringraziamento sentito a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine che sono in trincea in queste ore nel nostro territorio. Non dimentichiamo poi tutte quelle figure professionali che ci assicurano servizi necessari, i lavoratori e lavoratrici dei supermercati, anche a loro va il nostro ringraziamento”.