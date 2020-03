Emergenza Coronavirus: gli architetti chiedono la chiusura di tutti i cantieri edili presenti sul territorio ligure

"Se a ciò sommiamo il rischio che, in questo contesto emergenziale, un normale infortunio sul lavoro non possa essere prontamente ricoverato, i rischi che si corrono a continuare a lavorare non sono, a nostro giudizio, sostenibili né giustificabili a meno di una reale urgenza del lavoro (interventi in ambito sanitario, di protezione civile, di sicurezza infrastrutturale, etc). - aggiungono - I professionisti in qualità di progettisti, direttori dei lavori e coordinatori della sicurezza nell'ambito dei cantieri edili, insieme ai RUP e ai committenti privati, non possono essere lasciati soli davanti al dilemma di scegliere tra un ritardo, speriamo il più breve possibile, e il sacrificio della salute propria, dei lavoratori e di tutti noi cittadini italiani".