Emergenza Coronavirus: entro domani la distribuzione di 20mila mascherine per enti locali e prefetture

La Protezione civile della Regione Liguria distribuirà entro domani la prima fornitura disponibile di circa 20mila mascherine, fornite nei giorni scorsi dal Dipartimento nazionale: 14mila andranno ai comuni capoluogo di provincia, in proporzione alle dimensioni, 4mila alle amministrazioni provinciali e 2mila alla Prefettura di Genova, che le girerà alle strutture operative dello Stato.



“La linea di fornitura di Dispostivi di protezione individuale è attiva e funzionante– spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – e grazie ad essa possiamo distribuire un primo quantitativo di mascherine agli enti locali, che li utilizzeranno all’interno dei loro organici, secondo un principio di priorità, a partire alle categorie più esposte".



"Pensiamo in particolare agli operatori di polizia locale e di Protezione civile, ma anche chi in questi giorni continua a lavorare nel settore dei servizi pubblici essenziali da garantire ai cittadini” - conclude Giampedrone.