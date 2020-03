Coronavirus: con Davide e Sally la comunità cinese dona le mascherine all’Ospedale di Sanremo

La comunità cinese della provincia di Imperia, ha donato, quest’oggi, 9.300 mascherine all’Ospedale di Sanremo. La consegna è avvenuta nella sede di ASL1 a Bussana di Sanremo alla presenza di due rappresentanti delle comunità cinese, Davide e Sally, e il direttore generale di Asl 1, Marco Damonte Prioli.

Un gesto di solidarietà senza confini, preannunciato nei giorni scorsi che si è concretizzato in un momento di fratellanza e aiuto concreto. Complessivamente, saranno 11.200 le mascherine donate dalla comunità ad Asl 1, la quantità restante verrà recapitata nei prossimi giorni.

“Ringraziamo di cuore la comunità cinese per questo contributo e il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, per averci messo in contatto con loro. – afferma il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli - Sono giorni di grande impegno e sacrificio per tutti. L’affetto e il sostegno che stiamo ricevendo da parte di cittadini, associazioni e imprenditori, ci aiuta ad affrontare questa emergenza che, come ci hanno ricordato anche i nostri amici cinesi, potrà essere superata solo con il comportamento corretto e responsabile di ognuno”.