Coronavirus: la ACEB dona 150 mascherine FFP2 alla Croce Rossa ed alle pubbliche assistenze della provincia di Imperia

Oggi l'associazione ACEB ha fatto una seconda donazione straordinaria di ben 150 mascherine con omologazione FFP2.



Sono state suddivise 25 mascherine per associazione divise fra:



Croce Rossa Italiana comitato locale di Bordighera;

Croce Rossa Italiana comitato locale di Ventimiglia;

Ponente Emergenza di Bordighera;

Ospedaletti Emergenza;

Croce Verde Arma di Taggia;

Croce Bianca Imperia.



"La settimana scorsa ne sono state già assegnate 50 divise fra la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, per un totale di 200 mascherine. - ricorda il presidente di ACEB, Stefano Urso - Siamo contenti di aver potuto fare questa donazione in un momento così drammatico che stiamo vivendo a livello mondiale, sappiamo le difficoltà che le associazioni hanno nel reperire le mascherine mentre qualcuno purtroppo, approfitta della situazione lucrandoci sopra".



"Sul nostro sito internet www.aceb-ets.com/come-donare si trovano le istruzioni per come fare le donazioni, aiutandoci ad aiutare le associazioni che sono in difficoltà" - conclude Urso.