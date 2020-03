Camporosso: domani mattina lavaggio straordinario delle strade ed apertura del Centro Operativo Comunale

Lavaggio delle strade straordinario, domani mattina a Camporosso. La conferma arriva dal Sindaco della cittadina che ha anche sottolineato come non sarà fatta una disinfezione o sanificazione, visto che è stato comprovato come non serva per contrastare il Coronavirus.

“Non vogliamo introdurre sostanze chimiche – ha detto Gibelli che potrebbero andare a peggiorare la situazione”. Il Sindaco ha anche confermato di aver istituito il Coc (Centro Operativo Comunale) che rimarrà aperto fino alla fine dell’emergenza. L’apertura, in particolare coinvolge la Protezione Civile comunale ed è finalizzato ad informare la cittadinanza ed effettuare controlli sul territorio per evitare condizioni di assembramento con un presidio dei luoghi più sensibili, tra cui pista ciclabile, passeggiata ed altro.

“Colgo l’occasione per ringraziare la Protezione Civile – ha detto in merito il Sindaco Gibelli - per il supporto che costantemente fornisce al Comune”. Questa sera è anche previsto il passaggio di un mezzo con altoparlante che diffonderà un messaggio del Sindaco alla popolazione.