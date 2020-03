Bordighera: prodotti alimentari omaggiati al personale del 'Saint Charles' dai commercianti del Mercato Coperto (Foto e Video)

Bella sorpresa, questa mattina per gli operatori sanitari dell’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera, da parte di tutti i commercianti del Mercato Coperto della città delle palme.

“Un gustoso pensiero per ringraziarvi del vostro preziosissimo lavoro per tutti noi. Non mollate, il Mercato Coperto è con voi!”: questo il messaggio inviato insieme ad alcuni cestini ricolmi di provviste che potranno allietare un pochino le fatiche degli operatori dell’ospedale.

Medici, infermieri ed Oss del ‘Saint Charles’ hanno ringraziato i commercianti per un pensiero che, in questo difficile momento, è sempre gradito.