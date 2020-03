L’associazione ‘BordiEventi’ di Bordighera ha donato quest’oggi 1.240 euro alla locale Protezione Civile per ringraziarla per tutto il lavoro che sta svolgendo sul territorio.

La Protezione Civile, infatti, in questo difficile momento per tutti stato svolgendo le consegne a domicilio della spesa per gli anziani, i malati ed i disabili. L’Amministrazione comunale ha ringraziato colo che hanno fatto la donazione ed hanno permesso questo grande gesto.