Gli operatori sanitari del ‘Saint Charles’ di Bordighera hanno ringraziato i floricoltori della zona (Pietro, Riccardo e Antonio Laganà) per l’offerta di fiori.

Oggi pomeriggio i floricoltori hanno infatti portato a medici, infermieri e operatori del nosocomio bordigotto un omaggio per ringraziarli di quanto stanno facendo in questo difficile momento per tutti.