Pieve di Teco: 'Solidarietà a tavola', il bel gesto della Camst agli utenti dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia

È un gesto generoso quello della ditta Camst che gestisce la ristorazione scolastica del Comune di Pieve di Teco. I vertici dell'azienda infatti hanno deciso di destinare i generali alimentari presenti nelle dispense scolastiche agli utenti dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia.



Spiega il sindaco Alessandro Alessandri: “Ad arrivare sulle tavole di diverse famiglie in carico ai servizi sono stati frutta, verdure, formaggi, yogurt insomma alimenti che sarebbero andati sprecati se non utilizzati per tempo.

Per far sì che tutto fosse impiegato nell’ottica della solidarietà inoltre parte della donazione è stata consegnata alle cucine della Casa di Riposo Borelli di Pieve di Teco e quindi sarà destinato agli ospiti della stessa.

A cura del personale dell'ATS 14 egregiamente guidato dalla dott.sa Laura Gullo e del Vicesindaco di Pieve di Teco, Rosanna Zunino la divisione e la consegna delle derrate, il tutto avvenuto nella mattinata odierna, con felicità di chi, in difficoltà ha trovato un aiuto in un momento quanto mai delicato”.