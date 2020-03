“La prima Commissione Consiliare, prevista per il 9 marzo scorso, considerata la particolare e rischiosa situazione, è stata rinviata a data da destinarsi a seguito di consultazioni effettuate anche con diversi membri della commissione stessa".

Interviene così Enrica Chiarini, Consigliera Comunale Gruppo Democratici per Imperia e Presidente Commissione, che prosegue: "La pratica in questione non meritava un’urgenza tale da mettere a rischio i membri della commissione e dipendenti comunali”.