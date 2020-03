Emergenza coronavirus, l'analisi del PD matuziano sull'attuale drammatica situazione

"Sanremo e l'Italia, ma ormai tutto il mondo, a causa della pandemia per la diffusione del Coronavirus stanno vivendo un momento davvero tremendo che ci mette tutti alla prova come comunità. Abbiamo riscoperto il senso della fragilità della nostra condizione umana e della nostra società". Così interviene il Partito Democratico matuziano sull'attuale emergenza sanitaria:



Spiega il Coordinatore cittadino Marco Torre: "'Stare a casa' è il modo in cui ognuno di noi può contribuire a combattere questa guerra invisibile per dimostrare la nostra vicinanza e solidarietà a chi invece è in prima linea, negli ospedali a tentare di salvare più vite possibili o per le strade per mantenere l'ordine e il rispetto di regole che sono a tutela di noi tutti. Rivolgiamo quindi un forte invito a tutti i cittadini di Sanremo: 'Restate in casa'. Nello stesso tempo mentre dobbiamo combattere la battaglia contro il virus contribuendo ognuno nel proprio ruolo, dobbiamo anche prepararci tutti a ripartire per rimarginare le ferite che questa pandemia lascerà sia a livello sociale che economico. La politica si mostri da subito all'altezza del compito cui è chiamata. Non è il momento di cercare visibilità con proposte magari impraticabili o di rivendicare aiuti per questa o quella categoria, perché nessuno deve rimanere indietro. Ci uniamo come Democratici all'invito del Sindaco di Sanremo e invitiamo a lavorare in unità di intenti, maggioranza e opposizione, per superare l'emergenza sanitaria, perché si possa poi ricostruire il tessuto economico della nostra città e garantire un futuro benessere ai nostri concittadini. Concludiamo condividendo un pensiero dello scrittore Giapponese Haruki Murakami: 'Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato'.".