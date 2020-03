Sanremo e la crisi della floricoltura, Artusi: “Siamo vicini al settore, urgente il Tavolo per la categoria”

“È dei giorni scorsi la notizia per cui come assessorato ci stavamo adoperando per la creazione di un Tavolo per la Floricoltura, un progetto volto alla condivisione con le realtà del territorio delle problematiche e delle possibili soluzioni - prosegue l'assessore Artusi - ora più che mai questo tavolo è urgente e sarà un impegno preciso quello di realizzarlo appena le norme per il contenimento del Coronavirus ce lo permetteranno. Nel frattempo stiamo valutando tutti gli strumenti possibili e nelle forze di questo Comune per provare a dare un segnale tangibile di vicinanza ai nostri floricoltori. I dati che provengono dal mercato dei fiori sulle vendite del reciso, ranuncoli, anemoni, verde ornamentale, sono preoccupanti e non possono essere ignorati. Purtroppo le possibilità di azione sono limitate a quelle che sono le dimensioni di un Comune come quello di Sanremo. Richiederebbero un intervento Regionale e Nazionale. A questo fine ci attiveremo per tutelare gli operatori tutti: i floricoltori e di conseguenza i loro dipendenti e gli addetti dell’indotto”.