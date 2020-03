Gioielli e preziosi: aumentano gli acquisti online di prodotti Swarovski

Acquistare gioielli e preziosi online significa innanzitutto poter guadagnare tempo, ricercando, in pochi clic, gli articoli desiderati scegliendo tra una vasta gamma di possibilità. Ultimamente, tra i più richiesti sul mercato ci sono i prodotti a marchio Swarovski, diventato celebre per i suoi cristalli che illuminano i gioielli in modo unico, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ancora più notevole in rete.

Il brand nasce in Svizzera, da un tagliatore di vetro boemo, alla fine dell’800, e da allora la brillantezza peculiare dei suoi gioielli è divenuta celebre in tutto il mondo, anche se la formulazione è rimasta rigorosamente segreta.

Per quello che riguarda la presenza del marchio in rete, le sue migliori proposte si possono per esempio trovare nella collezione Swarovsky su GioiaPura , il portale online dove è possibile navigare tra molteplici proposte, adatte a tutti e a tutte le età.

Per quanto concerne i preziosi da donna, tra i prodotti più richiesti online troviamo una new entry della collezione Lifelong che può essere un ottimo modo per suggellare un legame di fidanzamento oppure, più semplicemente, per festeggiare un anniversario importante: si tratta di un anello dalle finiture intrecciate a formare un cuore, rifinito con una serie di piccoli cristalli allineati e uno più grande in cima. Illuminerà la mano con discrezione e in modo decisamente elegante ed è disponibile in colore metallizzato o dorato, in una varietà più moderna o in un’altra più tendente al classico.

Molto richiesto è anche l’anello Trilogy, che Swarovski reinterpreta con i suoi 3 cristalli incastonati, di cui quello al centro più grande. Si tratta di un dono speciale che rappresenta l’amore eterno, nel passato, nel presente e nel futuro, ma anche la triade che compone una famiglia nella quale sia in arrivo un nuovo membro.

Similare è il messaggio nel prezioso Infinity, dove il simbolo dell’infinito diventa una sorta di fiocco annodato grazie a un punto luce, e nel modello One, su cui troneggia un cuore rosa acceso. Più impegnativo, invece, è l’anello Further, con finiture color oro rosa e cristalli disposti su 3 file: adatto per occasioni davvero speciali, ha comunque dimensioni discrete.

Swarovski propone elementi della parure che possono essere perfettamente complementari tra loro, scegliendole anche tra diverse collezioni. È il caso della collana Louison, sottile e preziosa con elementi del colore naturale dei cristalli o nelle tonalità del blu. Molto più estrosa e prettamente giovanile è la Sunshine, i cui raggi di diversa lunghezza richiamano proprio il sole, mentre la Naughty, con le sue applicazioni Jet Ematite poste su pendenti a forma di foglia, ha richiami più autunnali.

Gli orecchini a firma Swarovski sono altrettanto variegati e ritroviamo richiami alle collezioni Sparkling, Louison, Further e Attract. Ma vi sono anche i pendenti Sunny, con ben 5 cristalli di colori diversi che vanno dal blu all’arancione, i Nice, discreti e che richiamano ancora una volta la forma di una foglia e i tondeggianti Stone, nella versione più piccola o in quella più grande, solo per citarne alcuni.

Bracciali, collane, anelli e orecchini sono anche proposti in versioni adatte alle giovanissime, con scritte o pendenti che richiamano animali e forme quali stelle o cuoricini. Oltre a esserci l’imbarazzo della scelta, alcuni articoli sono anche personalizzabili.

Non mancano nemmeno accessori come orologi e penne. Per quanto concerne i primi, le proposte spaziano da quelle più classiche, come nei modelli Cosmopolitan o Dream, comunque punteggiati di luci sul quadrante e sul cinturino, o più stravaganti come nei casi del Duo, che consta di due anelli intrecciati di cui uno è il quadrante con le lancette e del Lovely, in cui le linee della ghiera s’incontrano quasi sovrapponendosi.

Infine, le penne consentono di firmare documenti importanti con un tocco di stile ma, soprattutto, di luce e variano nei colori metallizzati, dorati, rosa, blu e rosso mattone.