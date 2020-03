Da questa notte la frazione di Grimaldi Superiore a Ventimiglia è priva del servizio di acquedotto comunale. A causa di perdite in tre punti della condotta, l’Aiga ha dovuto chiudere l’erogazione verso l’utenza.

Sono in corso in questo momento le operazioni di riparazione a cura delle squadre soccorso ma, purtroppo gli interventi, vista la molteplicità delle perdite, non avranno una durata breve. “Ci scusiamo per il disagio – sottolinea l’Aiga - non voluto e imprevedibile”.