Operazione antidroga tra Sanremo e Riva Ligure: arrestati madre, figlio e amico

Un'operazione antidroga dei Carabinieri di Sanremo ha portato all'arresto di un 26 enne di Riva Ligure e di sua madre, nonchè di un 21 enne di Sanremo. I ragazzi sono stati fermati dal nucleo operativo dell'Arma in via Galilei nella città dei fiori, mentre si trovavano a bordo di un furgoncino.

Nel mezzo i militari hanno trovato e sequestrato 3 buste contenenti 564 gr. di marijuana e 1.500 euro in banconote di piccolo taglio. Ulteriore droga è stata rinvenuta anche presso l'abitazione del 21enne, dove i carabinieri hanno trovato: 43 grammi della stessa sostanza, 7 grammi di cocaina, 250 euro in contanti, bilancini e materiale per il confenzionamento delle dosi. A quel punto la perquisizione domiciliare ha interessato anche l'abitazione del 26enne. Dopo aver citofonato, i militari - che avevano sotto osservazione l’intero perimetro dell’abitazione l’abitazione - hanno notato la madre del giovane lanciare un borsone dalla finestra, nel tentativo di disfarsene. All’interno c'erano ulteriori 3 buste con mezzo kilo di marijuana, mentre nella camera da letto del ragazzo è stata rinvenuta una pistola cal. 7,65 di origine jugoslava, detenuta illegalmente, nonché 2.500 euro in banconote di piccolo taglio.

I due giovani erano già noti alle Forze dell’Ordine, entrambi sono stati trasferiti presso il Carcere di Imperia. La donna invece è stata portata presso la casa circondariale Genova Pontedecimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.