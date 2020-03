Emergenza Coronavirus: a Riva Ligure il sindaco Giuffra chiude al transito la ciclabile

Pista ciclabile chiusa a Riva Ligure. E' questa la principale disposizione assunta questa mattina dal sindaco Giorgio Giuffra, insieme al comandante della Polizia Locale Giuseppe Marsiglia. Una misura restrittiva ulteriore e necessaria per evitare che la gente continui ad uscire di casa, vanificando così le disposizioni nazionali atte a contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus.



Il provvedimento anticipa quanto indicato nelle ultime ore dall'amministrazione regionale. Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha affermato "...Regione Liguria diramerà comunque un’ordinanza, valida fino al 3 aprile, chiedendo ai sindaci del territorio di individuare e chiudere tutti i luoghi atti a creare assembramenti di qualsiasi genere”.



"Chiusura, con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione in merito, del tratto di Pista Ciclabile che attraversa il nostro Comune, consentendo esclusivamente l’accesso in corrispondenza delle intersezioni pedonali e carrabili - ha annunciato il primo cittadino - Ho previsto anche una limitazione delle uscite con animali da compagnia, le quali devono essere svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione, al fine di permettere l'espletamento delle esigenze fisiologiche".

"Se qualcuno mi viene a spiegare che rinunciare alla passeggiata ed alla pedalata sulla Pista Ciclabile od ancora evitare di portare a zonzo, da una parte all’altra del paese, il proprio animale domestico siano problemi drammatici, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri. Tanti - non tutti, però - stanno collaborando. I sacrifici di oggi servono per sorridere domani. Sono sicuro che ce la faremo, ma questa sfida non è ancora vinta. Dobbiamo porre fine al proliferare di comportamenti irresponsabili, altrimenti le cose saranno decisamente più lunghe e complicate. Usiamo la testa!" - conclude Giuffra.