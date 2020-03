Coronavirus, il primario Bassetti: "in Liguria migliore percentuale dei guariti d'Italia. Ma la gente deve stare a casa o ci saranno nuovi contagi"

"Si chiude una settimana difficile ed i cittadini devono continuare ad osservare le restrizioni se vogliamo abbassare i contagi". Il primario di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, non usa mezzi termini. Il messaggio che lancia durante il punto stampa serale effettuato con i vertici della Regione Liguria è molto chiaro: per ora la sanità regge, ma i cittadini devono stare attenti ed essere ligi alle regole. "Ancora c'è troppa gente in giro- ha chiosato Bassetti- molti dei pazienti ricoverati in questi giorni ci hanno detto che non hanno osservato le regole imposte. O stiamo a casa o ci saranno nuovi contagi". Il professore Bassetti ha poi evidenziato come "la Liguria ha la miglior percentuale di guariti di tutta Italia e questo lo abbiamo ottenuto perché abbiamo attuato una strategia rapida di cura o presso il domicilio dei pazienti o presso le strutture".

L'età media delle persone decedute a causa del Covid-19 è di 84 anni. "Abbiamo una media molto alta dei pazienti deceduti, ha dichiarato, ma sull'intero territorio regionale la mortalità è bassa rispetto al resto del Paese. L'epidemia è arrivata direttamente dalla Lombardia". Allo stato dei fatti sono due i pazienti dimessi completamente negativi, ha spiegato il primario, "abbiamo fornito- ha concluso- il Tocilizumab (farmaco anti artrite ndr) mentre a due pazienti è stato somministrato il Remdesivir (farmaco anti ebola ndr) e ad altri due lo somministreremo a breve".