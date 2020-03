Sanremo: l’azienda Amaie spa dispone misure in favore dell'Utenza per l'emergenza Covid-19

In considerazione delle inevitabili ripercussioni che l'emergenza indotta dall'epidemia di COVID-19 (Corona virus) comporterà sull'economia locale, in attesa di eventuali provvedimenti governativi per l'utenza, l’AMAIE spa ha disposto che per le bollette del servizio acquedotto con scadenza 30 marzo, 3 aprile, 17 aprile prossimi il termine di pagamento sia differito di 30 (trenta) giorni senza addebiti di interessi di mora.

“Invitiamo la Clientela del servizio acquedotto a privilegiare, nei contatti con l'Azienda, l'utilizzo della posta elettronica (anche certificata) all'indirizzo: lnfoigHmale.lt segnalando in ogni comunicazione il recapito telefonico a cui può essere richiamato ciascun cliente, onde consentire agli uffici un più rapido ed agevole contatto successivo, così evitando il sovraccarico di contatti telefonici in entrata”.