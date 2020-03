Sanremo: emergenza economica, lo Snalc-Cisal chiede al Cda di azzerare l'aliquota del Casinò per il Comune

Il sindacato Snalc-Cisal, in relazione all’emergenza Coronavirus e la conseguente chiusura del Casinò di Sanremo si dichiara preoccupato per il perdurare della situazione e il silenzio assoluto dei vertici.

L’organizzazione sindacale ha chiesto un immediato incontro con la proprietà ed in particolare al Sindaco Alberto Biancheri, per ottenere l'azzeramento dell'aliquota prevista in convenzione per tutto l'esercizio 2020, con validità retroattiva al 1° gennaio scorso, in modo da mantenere le risorse economiche essenziali a garantire la continuità aziendale ed a maggiore tutela della Casinò Spa e di tutti i lavoratori.