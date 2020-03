Troppe persone in giro senza motivo: un lettore "Servirebbero maggiori controlli delle forze dell'ordine"

Un nostro lettore, Giampiero, ci ha scritto per segnalare i troppi cittadini che girano senza motivo:

“Sono giorni e giorni che ogni pochi minuti le nostre televisioni invitano a non uscire ma, nonostante ciò, sulle nostre strade ci sono decine e decine di persone che vanno a passeggio con bambini al seguito senza nessuna protezione. Sarebbe opportuno nel limite del possibile, se le pattuglie di vigili urbani, polizia e carabinieri, facesse un giro per dissuadere queste persone che non rispettano le regole”.