Coronavirus: da ieri 154 contagiati in più in Liguria, in totale sono 963. Sale anche il numero dei decessi, ora sono 91

Cresce di ben 154 unità il numero dei contagiati positivi al Covid-19 in Liguria, un incremento che porta a 963 i casi complessivi sul territorio regionale. Dei 963 positivi 603 sono ospedalizzati, 112 sono in Terapia Intensiva (13 più di ieri). In aumento anche i decessi che ora sono in totale 91, più 18 rispetto a ieri.