Ventimiglia: il Consigliere Ioculano promuove la raccolta fondi di Gabriele Chiappori per l'ospedale di Sanremo

Il Consigliere comunale di Ventimiglia, Enrico Ioculano, promuove insieme a Gabriele Chiappori la raccolta fondi per acquistare un ventilatore polmonare per l'Ospedale di Sanremo.

“Un gesto di unione per la nostra comunità – ha detto Ioculano – un piccolo gesto per dare sostegno alla comunità. Fatelo per voi e per i vostri familiari. Grazie”. Per chi volesse contribuire l'Iban è il seguente: IT28T0359901899084398503362 con la causale “Acquisto ventilatore polmonare Asl 1 imperiese ospedale di Sanremo”. Destinatario: Gabriele Chiappori (che ha appositamente aperto il conto corrente).