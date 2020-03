Ospedaletti: troppa gente in giro nonostante i divieti, il sindaco Cimiotti vieta l'accesso alla ciclabile e chiude i giardini

Come anticipato questa mattina dal sindaco Daniele Cimiotti, il Comune di Ospedaletti inasprisce l’ordinanza per limitare il transito e l’uscita da casa in piena emergenza Coronavirus. Troppo spesso, infatti, anche per via delle belle giornate di sole pre-primaverili, in giro si vedono molti sprovveduti.





E così, da oggi e fino al 3 aprile, a Ospedaletti è in vigore: la chiusura dei cimiteri (con la garanzia dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione); il divieto di accesso alla pista ciclabile sul territorio comunale; la chiusura di parchi, giardini pubblici e parchi giochi; limitazione dell’uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, ritenendoli consentiti esclusivamente per spostamenti per lavoro, ragioni di salute o altre necessità; limitazione di attività motorie e sportive di ogni genere; che le uscite con animali da compagnia avvengano solamente per permettere l’espletamento delle esigenze fisiologiche e che le stesse siano svolte in prossimità della propria abitazione.

Inoltre resta il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nelle aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM.





In allegato l'ordinanza del Comune di Ospedaletti.