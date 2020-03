La Polizia Municipale di Ospedaletti prosegue nei controlli sulle autocertificazioni per la circolazione in periodo di ‘clausura’ per l’emergenza Coronavirus. Nella sola giornata di ieri gli agenti hanno controllato 37 persone ed eseguito 10 controlli in esercizi pubblici e commerciali.

In totale, dal 12 marzo, sono stati 270 i controlli: 163 su persone e 107 su esercizi pubblici e commerciali.