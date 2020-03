In questi giorni drammatici per l'umanità e l'Italia in particolare, anche l'associazione civica 'Sanremo al Centro' dona un proprio contributo economico in favore dell'Ospedale di Sanremo.

"Ringraziamo, in un abbraccio virtuale, tutto il personale ospedaliero che strenuamente lotta in prima linea per tutti noi contro il Covid-19, con dedizione, professionalità e spirito di sacrificio. Grazie!".