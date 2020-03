Emergenza Coronavirus: presso la comunità Il Faro di Carpasio c'è bisogno di mascherine, l'allarme lanciato da un medico

“Non abbiamo mascherine che servono per proteggere loro, i pazienti, quando noi entriamo in turno”.



E’ l’allarme lanciato da Giorgio Tubere, medico che lavora presso la comunità Il Faro di Carpasio, nel comune di Montalto Carpasio in valle Argentina.



Il medico ha pubblicato su Facebook il seguente messaggio chiedendo massima condivisione: “Dall'Asl non arrivano perché servono giustamente a loro… ci hanno detto, forse, tra una decina di giorni. So che anche le altre comunità psichiatriche e le RSA anziani sono nelle stesse condizioni. Abbiamo paura che si possa formare un cluster di infezioni in queste strutture con ricadute pericolose per ospedali della provincia che sono già al limite. Per favore se qualcuno tra voi, che non operate in situazioni a rischio e che le mettete solo per paura, ne ha in più può gentilmente contattarci per regalarne qualcuna (o anche pagandole a prezzo di mercato) così non facciamo del male a pazienti indifesi?”