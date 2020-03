Emergenza Coronavirus: il messaggio di speranza del sindaco del CCR di Badalucco "Andrà tutto bene"

“…ho scritto questo discorso per dire a tutti voi di non preoccuparvi che andrà tutto bene”.



E' un messaggio di speranza quello lanciato da Ancilla Bianchi e Aurora Oliva, rispettivamente sindaco e vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Badalucco. Un foglio a quadretti, penna alla mano e le due bambine hanno scritto una lettera per i giovani di questo paesino della Valle Argentina.



Vicinanza e conforto in un momento di difficoltà che coinvolge tutti. Appare chiaro il pensiero dietro le parole semplici ma concrete, usate dalle rappresentanti del CCR badalucchese. L’invito è a restare a casa, per il bene di tutti ma anche ad essere forti ed uniti in un momento di difficoltà che deve avvicinare l’intera comunità. Tutto questo con uno sguardo di speranza che deve farci guardare al futuro, quando si tornerà alla normalità.



Questo il testo della lettera: “Lo so che è un momento difficile, perchè non si possono vedere gli amici e i parenti e non si può uscire di casa ma state tranquilli, tutto andrà per il verso giusto e quando passerà riprenderemo i Consigli per migliorare Badalucco. Ve lo assicuro e non vedo l’ora, ma ragazzi mi raccomando non uscite di casa anche se per noi non è niente, aiutiamo le altre persone perchè pur essendo una dura situazione ce la faremo. Restiamo uniti. Forza Badalucco”.