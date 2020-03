Emergenza coronavirus, ecco le misure che si stanno adottando a San Bartolomeo al Mare

"Prima di tutto voglio ringraziare gli operatori di Pubblica Sicurezza che sono impegnati nel far rispettare le regole, note a tutti ma da qualcuno non applicate. Raccomando a tutti di continuare ad attenersi scrupolosamente alle restrizioni e alle raccomandazioni". Ad intervenire con alcuni aggiornamenti è il sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso.

"La macchina comunale, sia sotto l'aspetto politico che amministrativo - spiega Urso -, sta per promulgare importanti atti, come avviene su tutto il territorio nazionale. Entro pochi giorni saranno note le iniziative che stiamo adottando riguardo le imposte locali (IMU, Tari, parcheggi pubblici ...).

Abbiamo quasi completato lo smart working per i dipendenti comunali. Per i servizi essenziali, che non possono operare da casa, sono ormai pronte le iniziative di precauzione che abbiamo previsto. A tal proposito, a nome dell'Amministrazione comunale, voglio ringraziare il Consigliere comunale di opposizione Antonello Martini, perché con il suo aiuto abbiamo reperito un numero di mascherine chirurgiche monouso da distribuire agli operatori.

Per quanto riguarda le legittime preoccupazioni di tutti, che soprattutto nei weekend il ponente ligure possa essere 'invaso' da persone provenienti dal Piemonte o dalla Lombardia, forte sarà l'azione in collaborazione con Carabinieri, Polizia di Stato e altre forze dell'ordine per reprimere questo comportamento che attualmente - oltre che deprecabile - è anche fuori legge. Chiunque può farsi parte diligente, segnalando alle Forze dell'Ordine e ai numeri di interesse comunale 0183 417065 comportamenti non conformi alle disposizioni del Governo".