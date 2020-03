Emergenza Coronavirus: consegna farmaci a domicilio per gli anziani, il servizio del Comune e della Croce Verde Intemelia

La Croce Verde Intemelia con il Comune di Ventimiglia ha attivato un servizio di consegna farmaci con ricetta a domicilio. Il servizio ha lo scopo di supportare, in questo momento così delicato, la popolazione più anziana e per tutelare i soggetti con patologie pregresse che non possono contare sull'aiuto di parenti ed amici.

"Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 e 30 alle 18. - spiegano dalla Croce Verde - Il sabato e la domenica solo per i farmaci di estrema urgenza. Il servizio è completamento gratuito, mentre il costo dei farmaci è a carico del richiedente. Per accedere al servizio è necessario chiedere al proprio medico di famiglia che provvederà ad emettere la ricetta ed a inviarla alla farmacia che dispenserà il farmaco. Il medico di famiglia provvederà a contattare la Croce Verde entro e ore 12 (telefono 0184 351175 oppure 347 7112250) , indicando il nome del soggetto il suo recapito telefonico e la farmacia dove è stata inviata la prescrizione medica ed ogni altra eventuale notizia necessaria all'espletamento del servizio".

"I militi della Croce Verde in divisa e muniti di tesserino di riconoscimento provvederanno a consegnare il farmaco a casa del paziente. - sottolineano - Si fa presente che non è possibile attivare il servizio con canali diversi, in ogni caso nessun volontario di Croce Verde Intemelia si presenterà a casa dei cittadini per l’attivazione del servizio e per altre iniziative legate alla attuale emergenza".



"Per ogni eventuali altra informazione è possibile anche contattare il Servizio Sociosanitario del Comune di Ventimiglia. Si invitano i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine ogni situazione sospetta. - concludono dalla Croce Verde Intemelia - Si invitano i cittadini ad aderire all’iniziativa #iorestoacasa. Noi non possiamo ma voi aiutateci restando a casa".