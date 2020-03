Emergenza Coronavirus: a Ventimiglia un'ordinanza per limitare i movimenti delle persone, ecco che cosa sta per cambiare

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, dopo essersi consultato con i 18 sindaci del comprensorio Intemelio e di Ospedaletti, emetterà ordinanza con delle ulteriori restrizioni per arginare la diffusione del Coronavirus, dopo aver provveduto alla trasmissione del testo al Prefetto.



"L’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi del COVID-19 positivi nella Regione Liguria e nella provincia di Imperia, compreso il nostro territorio - precisa il sindaco Scullino - indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente severe a tutela della salute pubblica".



Continua Scullino: "Nel territorio comunale sono stati segnalati comportamenti non in linea con le misure restrittive in atto che consentono ai cittadini di uscire di casa solo per le ragioni di lavoro, di salute e di estrema necessità, pertanto, allo stato attuale si ritiene necessario ridurre ulteriormente gli spostamenti dei cittadini inibendo l’uso di alcune aree/strutture pubbliche al fine di evitare altresì comportamenti in violazione del mantenimento della distanza minima interpersonale pari a un metro".



Per questo motivo l'ordinanza prevederà:



1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;