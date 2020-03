Nella giornata di San Giuseppe, da sempre molto sentita dalla comunità di Castel Vittorio, il sindaco Gian Stefano Oddera e alcuni amministratori comunali hanno accolto l'invito del Vescovo Mons. Antonio Suetta e si sono raccolti in preghiera nella Parrocchia del piccolo borgo.

Un atto pubblico di comunione spirituale e di affidamento alla Madonna in un momento delicato e difficile per tutti.