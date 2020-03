Coronavirus: da Amelia Narciso (ANPI) il ringraziamento ai lavoratori "Nell'ora più buia si rinnovano la solidarietà e l'unione tra le persone"

"Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci permettono di resistere in questa battaglia, combattendo per noi e con noi, continuando a lavorare per garantire i servizi essenziali"



Così Amelia Narciso, presidente provinciale dell'ANPI interviene sull'emergenza Coronavirus. "Ringraziamo chi lavora negli ospedali, nei presidi sanitari, nei trasporti, nei negozi, nello smaltimento rifiuti, nei servizi di pulizia e disinfestazione, in tutti gli ambiti che ci consentono, nonostante la gravità del momento, di supportare le nostre necessità e conservare la speranza" - aggiunge.



"Grazie a tutti voi, che state testimoniando che nell'ora più buia si rinnova il senso forte della solidarietà e dell’unità tra le persone, valori che sono i fondamenti della nostra Repubblica e della nostra convivenza civile" - conclude Amelia Narciso.