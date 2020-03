Coronavirus: Confartigianato contraria al Click Day per l'assegnazione del bonus

La Confartigianato di Imperia esprime il proprio parere fortemente contrario all’ipotesi di un Click Day per l’assegnazione del bonus una tantum per i lavoratori autonomi. Si tratta di una possibilità avanzata dall’Inps nelle ultime ore che, per fortuna, al momento non ha ancora conferme ufficiali.

L’assegnare il bonus di 600 euro previsto nel Decreto Cura Italia tramite la procedura del Click Day, oltre che eticamente sbagliato, sarebbe infatti di difficile gestione per le piccole e medie imprese. Il metodo click day non garantirebbe inoltre pari condizioni alle imprese, favorendo le realtà più strutturate e dotate di connessioni più potenti.

“Il Click Day, che già in passato tanti problemi ha causato agli imprenditori – sostiene la Confartigianato – è l’ultima delle modalità da utilizzare in una situazione come quella che stiamo vivendo in cui le persone hanno necessità di misure chiare, concrete e di facile e immediato utilizzo. Il Click Day, anche per cause legate alla connettività delle diverse zone del Paese, finirebbe per creare disparità nelle condizioni di accesso da parte dei potenziali richiedenti”.

La Confartigianato chiede all’Inps e al Governo di definire modalità di indennizzo facilmente fruibili da parte di tutti i lavoratori autonomi. “In questa fase di drammatica emergenza abbiamo bisogno di certezze. I meccanismi ‘a lotteria’ non farebbero altro che peggiorare la situazione già tanto critica dei nostri imprenditori”.