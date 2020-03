Bordighera: un controllo della Croce Verde in pieno centro, tutte le precauzioni ai tempi del Covid-19 (Foto)

La Croce Verde Intemelia, che opera in tutto l’estremo ponente, è sempre pronta ad assistere i cittadini. Ieri mattina in corso Europa, un automedica e un’ambulanza si sono fermate per effettuare un controllo.

Le due vetture ferme all’angolo della strada fanno da sfondo alle delicate e complesse azioni degli operatori sanitari che con grande coraggio dimostrano la loro dedizione ai bisognosi durante questi giorni tristi e difficili. Sono loro i veri eroi, persone normali, persone come noi pronte a scendere in strada con il nobile intento di salvare vite. Le nostre.

Dopo i dovuti accertamenti gli operatori si sottopongono, esibendosi in una vera e propria danza, ad una scrupolosa decontaminazione, e la loro attrezzatura tessile viene rinchiusa con calma in buste poi sigillate per isolare eventuali abiti su cui il virus Covid-19 potrebbe essere presente. Tutte le meticolose precauzioni del caso, secondo la procedura naturalmente, contro questo nemico insidioso e invisibile.

Bordighera fa rispettare il decreto emanato dal Governo e i bordigotti si stanno comportando al meglio. Si vede in giro per le strade, nei supermercati in cui gli avventori vengono fatti entrare a scaglioni e obbligati a rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Il personale garantisce beni di prima necessità ed un vigile controllo delle regole. All’entrata delle farmacie, in cui gli intrepidi dottori servono i clienti con audacia, la fila invade talvolta i marciapiedi. Nelle tabaccherie gli esercenti attendono il popolo acquirente ogni giorno. Piccoli, grandi, grandissimi gesti di cui non ci dimenticheremo.

Sono pronti a rischiare per noi e a loro va tutta la nostra gratitudine e con commozione gli auguriamo un buon lavoro. Portano con sé guanti sterili, mascherine e un odore pungente di sanificante, sì ma come diceva Flaubert: “Gli eroi non hanno buon odore”. Restiamo a casa e chiamiamo l’intervento sanitario solo in casi di reale bisogno.