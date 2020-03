Bordighera: ordinanza del Sindaco con nuove limitazioni, utilizzo del 'Falco' per scoprire chi arriva di notte

Continuano i controlli sul territorio comunale di Bordighera. Da ieri sono stati visionati i filmati delle telecamere con l’ausilio del sistema falco che rileva i numeri di targa degli automezzi che provengono dall’autostrada durante l’orario notturno.

Sono stati dodici i veicoli ripresi dal sistema. Si sono infatti intensificate le segnalazioni dei cittadini al 112 che informano le forze dell’ordine di nuovi arrivi nelle seconde case. Ancora oggi procedono le denunce: l’ultima quella di una turista di Torino sorpresa a passeggiare sul molo del porto che ha dichiarato essere arrivata in città il 10 marzo scorso.

Per ridurre ulteriormente gli spostamenti sul territorio comunale, oltre alla chiusura dei parchi e giardini, delle aree dei bimbi, della passeggiata mare previsti in precedenza, con l’ordinanza di oggi viene chiesto:

- la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali, sino al 3 aprile incluso, garantendo comunque l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme;

- la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

- la chiusura di tutte le aree di sgambettamento cani;

- limitare l’uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, consentendo esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche per lavoro, ragione di salute o altre necessità, come gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità;

- li limitare l’attività motoria (compreso le passeggiate) e sportiva di ogni genere salvo che non sia richiesta con certificazione medica;

- limitare l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, salvo vengano svolte in prossimità della propria abitazione.