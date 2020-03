Bordighera: la Docks Lanterna disinfetta e sanifica gratuitamente le aree pertinenziali del Saint Charles Video)

Importante intervento, questa mattina a Bordighera, ad opera della Docks Lanterna, l’azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti nella città delle palme.

Con alcuni mezzi la Dock a sanificato e disinfettato le zone di pertinenza attorno all’ospedale ‘Saint Charles’. L’intervento è stato realizzato a titolo completamente gratuito anche per ringraziare gli operatori sanitari per il lavoro che stanno facendo in questi difficilissimi giorni.

L’Amministrazione comunale di Bordighera, venuta a conoscenza del lavoro svolto, ha ringraziato ufficialmente la Docks per la sensibilità.