|

Andrea Di Baldassarre a '2 ciapetti con Federico via skype' chiede al Comune di Sanremo la sospensione dei tributi (Video)

"La ripresa economica sarà difficile e non immediata - ha detto - per questo abbiamo chiesto al sindaco di Sanremo di sospendere il pagamento di tributi e canoni. Questa sarà anche un'arma che il Comune potrà utilizzare per andare poi a bussare alla porta della Regione per ricevere gli aiuti necessari".

Il Governo sta lavorando ad un prolungamento dello stato di emergenza con le misure di contenimento del Coronavirus. Questo comporterà di conseguenza la prosecuzione della chiusura delle attività produttive come da precedente Decreto. Una decisione comunque prevedibile visto l'evolversi del quadro sanitario generale. Ad analizzare la situazione a '2 ciapetti con Federico via skype' è Andrea Di Baldassarre, presidente della Confcommercio di Sanremo, che ha ribadito le richieste avanzate al Comune. "La ripresa economica sarà difficile e non immediata - ha detto - per questo abbiamo chiesto al sindaco di Sanremo di sospendere il pagamento di tributi e canoni. Questa sarà anche un'arma che il Comune potrà utilizzare per andare poi a bussare alla porta della Regione per ricevere gli aiuti necessari".

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.