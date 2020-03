Sanremo: grido d'allarme di Confcommercio, Forza Italia "Chiediamo che vengano eliminate tasse e imposte"

“Abbiamo letto le preoccupazioni dei commercianti, albergatori, imprenditori e professionisti e di tutti i lavoratori che stanno vivendo oggi una situazione assurda e, fino a poco tempo fa, inimmaginabile”.

Interviene in questo modo il Gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Sanremo, che prosegue. “Non possiamo far altro che condividere il grido di allarme del Presidente della Confcommercio, Andrea Di Baldassarre, a fronte di una totale assenza da parte di un Sindaco che avrebbe dovuto già provvedere ad eliminare completamente tasse e imposte comunali per quelle realtà in grave difficoltà”.

“Ricordiamo che Sanremo – terminano Simone Baggioli e Patrizia Badino - è una città che vive sul turismo, commercio e sui servizi. Senza una reale azione da parte del Sindaco Biancheri il rischio è non veder più rialzare le saracinesche alla maggior parte delle attività produttive cittadine. Attivare tutti i correttivi necessari è d’obbligo. Basta attendere!”