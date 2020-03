Coronavirus, Toti: "In arrivo 5 milioni di mascherine, casi in crescita perché aumentati i tamponi" (video)

5 milioni di mascherine chirurgiche in arrivo in Liguria, da parte della Protezione Civile. Lo ha annunciato il presidente della regione Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa sul coronavirus. I sistemi di protezione individuale, in arrivo dalla Cina, dovranno attraversare l’Europa, e Toti avverte che potrebbero esserci problemi per l’arrivo visto il passaggio che dovranno fare in vari paesi.



“Contiamo comunque che arrivino, e di poter dare così un presidio ai cittadini, che non protegge se stessi, lo ricordiamo, ma consente di avere protezione verso gli altri nel caso in cui si entrasse nell’area di salvezza, ovvero entro un metro di distanza”, ha spiegato Toti, che ha detto che le mascherine saranno destinate in primis al personale sanitario, poi agli agenti di polizia municipale, agli autisti dei mezzi pubblici, alle associazioni di categoria e agli addetti dei supermercati.



Il governatore ha anche spiegato che è aumentato il numero dei tamponi fatti in Liguria, regione in cui se ne fanno il doppio rispetto alla media nazionale. Questo, ha detto Toti, ha fatto aumentare anche il numero dei casi registrati oggi.



“In proporzione con il numero di abitanti – ha spiegato - siamo ai vertici per numero di tamponi fatti. Ragioniamo inoltre con Alisa e i suoi collaboratori circa l’utilizzo dei test sierologici, ovvero con esami del sangue che possano attestare la presenza di anticorpi in chi abbia incontrato il coronavirus con pochi o senza sintomi. Credo possa essere utile in termini di conoscenza del fenomeno. In questo modo potremmo avere una mappatura della popolazione su base campioni significativi”. Toti ha però aggiunto che al momento, i tecnici del governo vedono questa strada non percorribile.



Sul numero di contagi, il presidente della regione ha ribadito che si è all’interno delle stime fatte. Il contagio da è legato agli spostamenti delle scorse settimane, e l'aumento di anziani ammalati ha fatto incrementare il numero di posti in terapia intensiva.



“Dicono che ci sia ancora troppo gente in giro, le statistiche indicano che il 95% della popolazione si attiene alle regole, ma bisogna essere più scrupolosi, soprattutto verso quelle attività che rappresentano l’unico sfogo, come la corsa al parco”, ha spiegato Toti, che ha aggiunto di non voler contrastare le ordinanze dei sindaci che decideranno di optare per ordinanze più restrittive che vietino lo sport all’aria aperta”.



L'assessore alla sanità Sonia Viale ha rivolto un pensiero alle vittime numerose in Liguria.



"La mia commozione anche perché in questi casi vi è la solitudine, i familiari vivono momenti impensabili di dolore, questo non è evitabile, non possiamo farci nulla, dobbiamo essere forti". L'assessore ha poi fatto un richiamo al partito democratico regionale che aveva richiesto la verifica di alcuni atti.



"Sospendiamo l'attività di controllo degli atti, avremo tempo dopo".